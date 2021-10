„Gummiboot-Pfarrer“ schreibt jetzt für die „Krone“

„Joe“ Reisenhofer ist in Hartberg längst kein Unbekannter mehr, seine auch ins Internet übertragenen Messen sind Publikumsmagneten. Während andere Gotteshäuser oft halbleer sind, findet man in Hartberg keinen freien Platz mehr. Der Seelsorger muss also einiges richtig machen, das gestehen ihm selbst seine Kritiker zu. Was ist sein Geheimnis?