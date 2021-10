Auf dem Narrenschiff dem Untergang entgegen

Mit Herzblut

Wenn man sagt, Steinbauer und Dobrowsky (begleitet vom Soundgewebe Reinhold Koglers) spielen dieses Plädoyer für die Macht der Kunst mit Herzblut, so ist das untertrieben. In jeder Sekunde begegnet man hier zwei Menschen, die ihr Leben dem Theater und der Literatur gewidmet haben, und die nicht nur in den letzten Monaten Schrammen davongetragen haben. Doch gegen aufkommende Melancholie hat man immer ein Tänzchen in petto. Was für ein Abend!