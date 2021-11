118 Jahre altes Schild ist wieder „heimgekehrt“

Der Radweg Thayarunde im Waldviertel wurde auf der alten Bahnstrecke errichtet, die von Waidhofen an der Thaya in das tschechische Slavonice führte. Vor dem Abriss der Haltestelle Gilgenberg, die 1903 erbaut worden war, rettete ein Geschichtsinteressierter das historische Namensschild. Jetzt wurde das Original am für den Radweg errichteten Rastplatz wieder montiert.