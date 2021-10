Waldbrandgefahr: Erhöhte Vorsicht ist geboten!

Nicht nur in Niederösterreich, wo aktuell ein großer Waldbrand wütet, sondern auch in der Steiermark herrscht akute Waldbrandgefahr. Sechs Feuerwehren und - aufgrund der Steilheit des Geländes - auch die Bergrettung, sind derzeit in der Gemeinde Naas im Bezirk Weiz aufgrund eines Waldbrands im Einsatz.