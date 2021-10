Unbekannte warfen an Imster Bahnhof Moped um

Zwischen 13.15 Uhr und 17.30 am Mittwoch dürften sich die Unbekannten an dem Moped zu schaffen gemacht haben. Das Fahrzeug gehört einem 34-jährigen Einheimischen und war vorschriftsmäßig auf einem Parkplatz am Imster Bahnhof abgestellt. Als es umfiel, wurde es erheblich beschädigt.