Streit um Sperrstunde: Gast zückt CO2-Pistole

Pistole in Mittelkonsole versteckt

Nicht weit vom Lokal entfernt fanden die alarmierten Polizisten den 44-Jährigen: Er saß in seinem Auto, in der Mittelkonsole war die Pistole versteckt. Der Kroate wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Grazer Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß angezeigt. Gegen den Mann wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.