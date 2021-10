„Pflegemangel wurde in der Krise nur verdeutlicht“

Zwölf Covid-Patienten auf den Intensivstationen

In den Landeskliniken werden immer wieder Operationen wegen Pflegermangel abgesagt. Das hat weniger mit der akuten Covid-Situation zu tun als mit der langfristigen. Viele Pfleger haben sich durch die weiter gestiegene Belastung in der Krise aus dem Beruf verabschiedet. Mit Stand Mittwoch waren zwölf Intensivbetten in Salzburg durch Covid-Patienten belegt. Das Land vermeldet zwei weitere Corona-Tote.