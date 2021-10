Wanderer in Ennstaler Alpen tödlich verunglückt

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Amstetten (NÖ) unternahm am Dienstag allein eine Wanderung auf das sogenannte Hochtor in der Gemeinde Johnsbach (Bezirk Liezen). Das Hochtor gilt mit 2369 Metern Seehöhe als höchster Berg in den Ennstaler Alpen. Beim Abstieg in etwa 2000 Metern dürfte der Niederösterreicher ausgerutscht sein. Den Sturz über 200 Meter steiles Schrofengelände hat er nicht überlebt.