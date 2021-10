Dieser Wein-Genuss kennt keine Grenzen

In herbstliches Weingarten-Panorama wie aus dem Tourismus-Werbeprospekt eingebettet, steht er exakt auf der Grenzlinie zwischen der Grünen Mark und Slowenien: der Grenztisch in Glanz an der Weinstraße. An diesem Symbol für Frieden und grenzenlose Partnerschaft treffen wir ÖVP-Agrarlandesrat Hans Seitinger und Jakob Dorner, den Obmann der sogenannten historischen Doppelbesitzer, am Vortag des Nationalfeiertages. Dorner stellt eine Weinflasche auf den Tisch und zeigt auf ihr Etikett - ein Stempel mit einer kleinen Schwalbe darauf. „Sie fliegt aus dem Süden zu uns und steht für Freiheit ohne Grenzen.“