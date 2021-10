Land NÖ hinkt bei Kinderbetreuung massiv hinterher

Unterschiede in Statistiken

Naturgemäß etwas anders sieht man das beim Land. Mit 97,3 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen in einer institutionellen Betreuungseinrichtung liegt man deutlich über dem Bundesschnitt, heißt es dazu. Die klaren Unterschiede in den Statistiken würden sich durch den sogenannten Vereinbarkeitsindikator (VIF) ergeben. Dieser sei eben nicht nur von der Bereitstellung von Finanzmitteln, sondern darüber hinaus auch noch von privaten Entscheidungen der Eltern abhängig. „Leer stehende Einrichtungen ohne Bedarf, nur um statistische Ziele zu erreichen, soll es in Niederösterreich nicht geben“, rechtfertigt man sich.