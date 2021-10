Unbekannte Täter räumten Geschäft in Gleisdorf aus

Bei dem gewaltsamen Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Geschäftslokal in Gleisdorf geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus, die bislang unbekannt sind: Sie brachen die Hintertüre auf, schnitten den Tresor auf und stahlen das darin befindliche Bargeld sowie Markenwaren im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Der Schaden ist laut Polizei enorm, weiteren Auskünfte wollten sie dazu aber nicht geben.