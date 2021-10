Wohnungsbrand in Graz: Zwei Männer verletzt

Einer der Männer hielt sich im Badezimmer auf, der andere schlief bereits. Dass währenddessen in deren Wohnung in Graz (Bezirk Jakomini) am Sonntag gegen 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen war, wurde nur durch eine Hotelangestellte gegenüber bemerkt. Die Polizei konnte daraufhin den Brand und damit die Wohnung im verrauchten Stiegenhaus orten. Das Feuer wurde gelöscht.