„Die werden krank!“ Hoeneß geht auf Veganer los

„Die sind militant“

„Das Problem ist, die sind militant. Wenn du heute die kritisierst, greifen sie dich an“, so der ehemalige Bayern-Boss. „Vegetarisch akzeptiere ich noch ein bisschen, vegan überhaupt nicht, weil die Leute auf Dauer nur krank werden.“ Dabei hatte Hoeneß während seiner Zeit als Wurstfabrikant sogar selbst mal vegetarische Produkte probiert und versucht diese zu produzieren. Doch überzeugt wurde er nicht. „Mir schmeckt das Zeug nicht, weil da überall das drin ist, was in einer Nürnberger Bratwurst nicht drin sein darf, nämlich Stabilisatoren und Geschmacksverstärker.“