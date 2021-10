Alkoholisiert und äußerst aggressiv

Nachdem die Polizei den ersten Streit geschlichtet hatte, begab sich der Bosnier in ein benachbartes Lokal, setzte dort sein aggressives Verhalten fort. Erneut schritt die Polizei ein. Dem nicht genug attackierte der Betrunkene per Faustschlag in den Brustbereich noch einen Polizisten. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wird wegen aggressiven Verhaltens, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter schwerer Körperverletzung angezeigt.