Landwirte machen noch einmal gegen die S 34 mobil

Kundgebung in St. Pölten

Auf dem Riemerplatz in St. Pölten machten die Gegner der S 34 am Samstag nochmals mobil. An Ständen mit Schmankerln aus der Region versuchten die Aktivisten, im Gespräch Bürger von ihrem Anliegen zu überzeugen. „Wir kämpfen weiter für unsere Natur“, gab man sich überzeugt. Man setzt dabei gezielt auf die Förderung von öffentlichem Verkehr und aktiver Mobilität wie Radfahren.