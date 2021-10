ÖBB: Schmierfinke sorgen für Millionen-Schaden

„Das Interesse an Street-Art ist vor allem unter jungen Menschen groß“, betonte die in Innsbruck für Kinder- und Jugendförderung zuständige Stadträtin Christine Oppitz-Plörer unlängst und ergänzte gleichzeitig: „Deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir ihnen legale Möglichkeiten bieten, sich künstlerisch und kreativ entfalten zu können.“ Seit Jahren bietet die Landeshauptstadt daher zahlreiche freie Flächen an, die ganz legal besprüht werden dürfen – seit kurzem auch in Kombination mit einer Registrierungspflicht für einzelne Wände.