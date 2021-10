Lienz: Zwei Verletzte bei nächtlichem Großbrand

Bange Momente für die Bewohner und Anrainer eines Reihenhauses in Lienz! Im Obergeschoss der Wohnanlage war Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte nach wenigen Minuten stand der Dachboden bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten erwiesen sich als äußerst schwierig, wie der Lienzer Kommandant Richard Stefan schildert: „Wir konnten nur mit Müh und Not den Brandherd lokalisieren.“