Tullner Müllwagen „schimpft“ mit Abfall-Sündern

Wenn einem der Müllwagen sagt, was man bei der Abfalltrennung falsch gemacht hat, ist man in der Zukunft angekommen. Im Bezirk Tulln ist es für 160 Familien schon so weit. Sie testen ein System zur richtigen Mülltrennung mittels Künstlicher Intelligenz. Und in der Region um Horn im Waldviertel wird mit Hightech die Effizienz der Altglas-Sammlung digital optimiert.