Bürger bestimmen Insel-Zukunft

Die Pernerinsel in Hallein wird abseits der Festspiele derzeit nur recht eingeschränkt genutzt. Das soll sich künftig ändern. Im Frühjahr sollen die Bewohner entscheiden, was mit der Insel im Zentrum von Salzburgs zweitgrößter Stadt in Zukunft geschehen soll.

(Bild: Tschepp Markus)