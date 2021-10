Schüler und Lehrer steigen aufs Rad um

Bei „Bike2School“ geht es – passend zum Sportjahr – um den sportlichen und gesunden Schulweg. In Kooperation mit Bike Citizens sollen Schüler ab zehn Jahren dazu motiviert werden, den täglichen Schulweg mit dem Rad zurückzulegen. So wird daraus ein spielerischer Wettbewerb, der in der Bike Citizens App integriert ist. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler, Lehrer und das gesamte Schulpersonal. All diese melden sich einmal über die App an, wählen ihre Schule aus, gründen oder suchen sich ein Team, für das sie starten wollen, danach wird der Weg auf dem Rad getrackt.