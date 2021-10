Wachdienst kontrolliert Alkoholverbot in Bruck

Nachdem sich Beschwerden über Lärm und Vandalismus in Bruck an der Mur gehäuft hatten - insbesondere in der Mittergasse -, beschloss der Gemeinderat ein Alkoholverbot auf einigen Plätzen und Straßen. Nun der nächste Schritt: Dieses Verbot wird - zumindest einmal zwei Monate lang - von einem Wachdienst kontrolliert.