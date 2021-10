16er-Pakt für gemeinsamen Schlachthof in Fließ

Die Thematik beschäftigte die Kommunalmandatare im Bezirk Landeck im Vorfeld, nun ist es fix: 16 von 30 Gemeinden beteiligen sich am neuen Schlachthof in Fließ. Am Montag wurde der Verband auch formell gegründet - mit den jungen Dorfchefs Jäger und Traxl an der Spitze.