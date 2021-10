Billard: Steirer sorgen am Tisch für viel Furore

Jasmin Ouschan, mittlerweile Dancing Star im ORF, wurde als Rekord-Europameisterin über Billard berühmt. Jetzt trat eine Steirerin in die Fußstapfen der ehemaligen Junioren-Weltmeisterin im 9-Ball. Die Gleisdorferin Lena Primus war nach ihrem ersten WM-Titel, den sie in Ouschans Heimat Klagenfurt dank eines 9:7-Finalsiegs gegen die Südkoreanerin Hyerin Kim errang, sprachlos. „Es war eine komplette Überraschung für mich, das war ja meine erste WM! Aber ich hab vorher ein Event in der gleichen Halle gespielt, hab mich so an die Tische gewöhnen können“, so die 16-Jährige vom Verein „Luckyshot“, die als Weltmeisterin am nächsten Tag in die Schule spazierte. „Nicht alle wissen, dass ich Billard spiele - aber ich bin sehr nett empfangen worden.“