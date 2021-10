Die schlaue Füchsin und ihr Bau

Constanze Hellmann organisiert an mehreren Tagen in der Woche die Nachmittagsbetreuung von bis zu 20 Kindern. Seit mittlerweile sechs Jahren ist der Fuchsbau in Schüttdorf zu ihrer Herzensaufgabe geworden, auch wenn es für die Pädagogin nicht immer einfach war. Seit 2020 gibt es sogar einen zweiten Fuchsbau.