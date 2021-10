Für Gläubiger gibt‘s nicht einen einzigen Cent

Die Scheren ruhen! 30 „Frisör Klier“-Läden hat‘s in Österreich gegeben, bei ihnen waren 283 Dienstnehmern beschäftigt. Vor gut einem Jahr ist aber ein Konkursverfahren gegen die GmbH mit Sitz in Bergheim (Salzburg) eröffnet worden. Nun ist klar: Die Gläubiger in Österreich fallen komplett um ihre Forderungen um, während die Muttergesellschaft in Deutschland erfolgreich entschuldet werden konnte.