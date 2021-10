Warum unsere Bauern oft den Hut draufhauen

Junge Generation lässt Landwirtschaft bleiben

Ablesen kann man das auch an der sinkenden Zahl von Winzern. Mehr als zwölf Prozent haben in den vergangenen fünf Jahren ihre Betriebe aufgegeben. „Betroffen sind vor allem Kleinbetriebe“, weiß Konrad Hackl vom Weinbauverband. Bemerkbar mache sich da ein Problem, mit dem auch die anderen landwirtschaftlichen Sparten zu kämpfen haben: „Die junge Generation arbeitet vermehrt in anderen Bereichen oder ist weggezogen. Es ist niemand da, der den Betrieb übernimmt.“ Immerhin gibt es im Weinbau auch eine beruhigende Nachricht, denn die Anbauflächen sind nur marginal zurückgegangen. „Wenn ein Winzer aufhört, verkauft oder verpachtet er seine Gründe an andere Weinbauern“, erklärt Hackl. Das sei wichtig, weil brachliegende Flächen anfällig für Pflanzenkrankheiten sind.