Liezen: Mann (20) schlug Jugendlichen zusammen

Kurz vor 22 Uhr wurde eine Polizeistreife via Notruf in die Fußgängerzone in Liezen gerufen. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 20-jähriger Mann aus Liezen mehrmals auf den Oberkörper eines 15-jährigen Deutschen trat und wiederholt mit der Faust in dessen Gesicht schlug. Der 15-Jährige dürfte ein lautes „Hallo“ des 20-Jährigen auf sich bezogen haben und erwiderte den Gruß, woraufhin es zur Auseinandersetzung kam.