Endloser Baulärm bringt Mieter zur Verzweiflung

Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht

Zwar habe die Hausverwaltung am Beginn der Arbeiten in einem Rundschreiben um Verständnis der Mieter gebeten, „dass es aber so lange dauern wird, davon war nie die Rede“, ärgert sich Herr M. Ein Ende der Bauarbeiten ist nicht in Sicht, wie die „Krone“ bei einem Lokalaugenschein feststellte. Bald am Ende ist Herr M. aber mit seinen Nerven. Dass er vor einigen Wochen eine Herz-Operation hatte, erschwert die Belastung für ihn zusätzlich.