Gewalttäter (21) wurde bei seiner Oma festgenommen

Anfang Juni zeigte ein 26-jähriger Afghane aus Graz in der Polizeiinspektion Graz-Riesplatz eine schwere Körperverletzung an. Er kam direkt aus dem Krankenhaus. Er erklärte den Beamten, dass er vor rund eineinhalb Wochen - in der Nacht von 23. auf 24. Mai - von einem Unbekannten im Grazer Stadtpark attackiert und schwer verletzt worden sei. Grund dafür soll ein Streit gewesen sein. Das spätere Opfer hatte sich offenbar für ein Mädchen starkgemacht, das mit einer Gruppe in Streit geraten war.