Unheilbar krank! Drama um Ex-HSV-Star Jan Furtok

Rückblick: 77 Tore in 169 Spielen für seinen polnischen Stamm- und Heimatklub GKS Katowice ließen bis 1988 Begehrlichkeiten aus dem Westen nach Furtok aufkommen. Trotz der politisch gar nicht so friktionsfreien Umstände wechselte der damals 26-Jährige schließlich nach Deutschland zum HSV. Dort sorgte Furtok in den nächsten Jahren für Volltreffer en masse: 58 Tore in 156 Spielen (1988 bis 1993) sowie Platz 2 in der Torjäger-Wertung 1990/91 (21) festigten seinen Ruf als Goalgetter. Einen Ruf, der für Furtok unwiederbringlich vergessen ist …