Endlich: Stephanie Resch bereit zum Comeback

Liensberger ist mittlerweile der neue Stern am Ski-Himmel, die 25-jährige Resch vom WSV Strobl hat seit ihrem Debüt 2015 erst 15 Weltcuprennen in den Beinen . Denn nach einem Kreuzbandriss 2017 stoppte sie vor einem Jahr die selbe Verletzung im selben Knie erneut – beim Training in Sölden.