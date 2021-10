Räder, E-Bikes, Autos: Diebe schlugen in Tirol zu

Mehrere Coups landeten noch unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Tirol! In Kirchberg und Wörgl hatten es Ganoven auf Fahrräder bzw. E-Bikes abgesehen. In Völs brachen Täter bei drei geparkten Autos die Beifahrertüren auf und stahlen Geld. Von den Unbekannten fehlt in allen drei Fällen jede Spur.