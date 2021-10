Dank für die reiche Ernte

Auf ihren Norikern führten die Schnalzer bei herrlichem Herbstwetter den Erntedank-Umzug in St. Margarethen im Lungau an. Hinter ihnen die von Pfarrer Matthias Kreuzberger frisch gesegnete Erntedank-Krone, begleitet von der Trachtenmusikkapelle und allen örtlichen Vereinen. Sie hatten gleich zwei Anlässe zu feiern: Nach der Heiligen Messe zum Erntedank kehrte das zweieinhalb Meter hohe Kupferkreuz wieder zurück auf die Kirchturmspitze. Das Kruzifix wurde in den vergangenen Wochen aufwändig restauriert und am Sonntag von zwei Spezial-Dachdeckern – pünktlich zum mittäglichen Glockenläuten – wieder in Position gebracht. Der ganze Ort schaute gespannt zu und applaudierte.