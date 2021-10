Langenzersdorf: Ärger über Rückzug vom Rückzug

Die Vorgeschichte ist bekannt: Nach Streitigkeiten verlor die Volkspartei in der Gemeinde im Bezirk Korneuburg vier Abgeordnete und damit die absolute Mehrheit. „Bereits im Juli gab mir Peter König bekannt, dass er gemeinsam mit weiteren drei Gemeinderäten die Fraktion verlassen will und eine eigene Gruppe wird“, so Arbesser. Die Betroffenen hätten vehement den Rücktritt des Vizebürgermeisters gefordert: „Das wurde später relativiert und meine Person in den Mittelpunkt der Kritik gestellt.“