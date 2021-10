Die Tierhilfe stößt jetzt an ihre Grenzen

Da außerdem immer mehr Tiere die Unterstützung von Felix Arlhofer und seiner Vereinspartnerin Tanja Grundner brauchen, muss nun ein Katzenhaus her. „Das kostet aber 13.000 Euro und ist somit für uns unmöglich zu bezahlen“, sagt Felix Arlhofer. Die Tierfreunde wünschen sich Unterstützung in Form von Geld- und Sachspenden. Jeden Monat fallen ungefähr 3000 Euro für die Tiere an.