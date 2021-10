Flüchtlingswohnung in Toplage von Innsbruck

Mindestsicherung und Mietbeihilfe

Bei der Familie handle es sich um anerkannte Flüchtlinge, der - wie allen Österreichern in ähnlicher finanzieller Lage - Mindestsicherung in Höhe von rund 1750 Euro zustünde. Damit habe sie außerdem Anspruch auf Mietzuschuss, der in Innsbruck für diese Familie 1000 Euro betrage. Rastl: „Somit geht sich das finanziell mit der kleinen Wohnung aus. Der Mann befindet sich übrigens gerade mit unserer Unterstützung auf Arbeitssuche.“