„Nur einen Seeblick zu haben, ist nicht genug“

„Krone“:Hohe Erwartungen zu übertreffen, hat sich Ihre Familie mit dem Um- und Neubau des Alpenhotels in Kitzbühel, am Ostufer des Schwarzsees, auf die Fahnen geschrieben. Bis Dezember diesen Jahres wollen Sie die umfangreichen Bauarbeiten abschließen und das Haupthaus eröffnen. Was können die Gäste erwarten?

Maximilian Schultz: Die Lage direkt am See ist natürlich einzigartig und dies soll das Haus auch repräsentieren. Darum haben wir mit dem Um- und Neubau auch Gas gegeben. Wir haben dabei alt und neu miteinander kombiniert und einiges, wie etwa die Bauernstube des alten Hotels, erhalten. Unsere neue Wellnessoase wird mehr als 1000 Quadratmeter groß sein und neben dem Infinity Pool wird es noch eine See-Sauna direkt am Steg geben. Die Lakeside Logdes haben beispielsweise einen eigenen Garten, Seezugang, eine Sauna und ein Outdoor-Bett auf der Terrasse. Das neue À-la-carte-Restaurant Steghaus ist großzügig gestaltet und bietet einen wunderbaren Ausblick auf den See.