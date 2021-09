Forscher aus Innsbruck präsentieren neues Mineral

Innsbrucker Forscher haben am Dienstag ein neues Mineral namens „Kahlenbergit“ vorgestellt. Es wurde allerdings weder am gleichnamigen Wiener Hausberg gefunden, noch soll es diesen würdigen. Entdeckt wurde es vielmehr in der Negev-Wüste in Israel, benannt wurde es nach dem Innsbrucker Mineralogen Volker Kahlenberg. „Kahlenbergit“ besteht aus Kalium, Aluminium und Sauerstoff und ist ähnlich zu bestimmten synthetisch hergestellten Materialien, die technisch genutzt werden.