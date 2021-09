Nachhilfe in Mathematik für die Tiroler Politiker

220.000 ungeimpfte Wahlberechtigte in Tirol

In Tirol spielt die KPÖ aktuell keinerlei Rolle. Ihr bestes Ergebnis fuhr sie bei der Landtagswahl im Jahr 2008 mit 1,16% ein, was 3900 Stimmen entsprach. 2018 trat sie in Tirol nicht mehr an. Aber aus Graz (KPÖ) und Oberösterreich (Erfolg der völlig unbekannten MFG-Partei) kann man ableiten: „Was nicht ist, kann ja künftig noch werden!“ Denn mit Stand Montag gab es rund 220.000 ungeimpfte Wahlberechtigte in Tirol. Und wie es aussieht, tritt unser Land bezüglich Impfrate seit Wochen nahezu auf der Stelle.