Nach „Giftanschlag“: Baum musste gefällt werden

Das war wohl kein harmloser Bubenstreich mehr! Im Frühjahr bohrten unbekannte Täter in Langkampfen Löcher in eine etwa 50 Jahre alte Zirbe und spritzten offenbar sehr fachmännisch Pflanzenvernichtungsmittel in den Baum. Nun musste dieser gefällt werden. Die Polizei sucht nach den „Baummördern“.