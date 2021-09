So machen Sie Ihre Herbstfrüchte haltbar Kopieren

Nach dem Zerkleinern wird das Gemüse gesalzen und über Nacht in den Kühlschrank gegeben, damit es Wasser zieht. Am nächsten Tag geben Sie Gewürze, wie z.B. Nelken oder Pfefferkörner in ein Glas und das zu fermentierende Gemüse oder Obst obendrauf. Sie können dabei ein herkömmliches oder Fermentierglas verwenden. Dieses hat den Vorteil, dass kein Sauerstoff an das Lebensmittel gelangt. Dieses Fermentierglas lässt sich dank der breiten Öffnung einfach befüllen. Es hat eine luftdicht abschließende Silikondichtung, wodurch kein Sauerstoff an die Lebensmittel gelangt. Das Entlüftungsventil ist dafür gedacht, dass entstehende Gase entweichen können und nichts zu schimmeln beginnt.



Volumen: 1,4 L

Preis: 9,99 €

Hier geht‘s zum Produkt.