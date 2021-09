„Wir wollen hier in Tirol etwas Schönes schaffen“

Wie jedoch kam es zum Namen „Gans Anders“? „Die Gans ist ein vielseitiges Tier. Sie bewegt sich in den Lüften, auf dem Boden und im Wasser. Auch wir wollten ein breites Spektrum bieten“, erklärt Neumann. Über Soul, Reggae und Funk bis hin zu melodischem, verspieltem Techno und „Drum and Bass“. Dazu kamen Yoga-Workshops, ein Hut-mach-Kurs und Improvisationstheater. „Wir wollten, dass es ein Gesamterlebnis ist, dass es viel zum Mitmachen und Unterschiedliches gibt“, sagt Devens. Denn es gehe beim Erleben von Kultur nicht nur darum, dass man sich vor ein Soundsystem stellt, sondern dass man sich auch in Zwischenwelten verlieren kann.