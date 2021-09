Nächster Sieg für Lindner mit Spitzenreiter Basel

Bei der 2:3-Heimniederlage des weiter sieglosen FC Luzern gegen den FC Lugano wurde der Ex-Salzburger Patrick Farkas in der 59. Minute eingetauscht und in der 80. Minute wieder ausgewechselt. Nicht zum Zug kam Georg Margreitter beim 3:1 der Grasshoppers Zürich gegen den FC Sion. Innenverteidiger Margreitter hatte zuletzt beim 1:1 gegen Lugano ein kurioses Eigentor und dann den Ausgleich in der Nachspielzeit erzielt.