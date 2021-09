Hauptplatz als schlagendes Herz des Ortes

Gefeiert wurde am Wochenende in Lanzenkirchen im Bezirk Wiener Neustadt. Hat sich der Ort doch ein neues Zentrum gegeben. Der Hauptplatz wird nach der Neugestaltung seinem Namen gerecht. Was Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch so sieht: „Die Marktgemeinde hat jetzt ein schlagendes Herz!“