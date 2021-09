Schnell, laut, betrunken: Polizei hatte zu tun

Ein ungarischer Tourist war besonders dreist. Nachdem er bei einer Alkoholkontrolle in der Stadt Salzburg einen Wert von 2,1 Promille hatte, legte die Polizei einen Sperrstock bei seinem Auto an. Der Mann, der gegenüber den Beamten sagte, dass er am Vorabend zwei Flaschen Wodka getrunken hatte, nahm das Fahrzeug trotzdem in Betrieb, kam aber nicht weit. Der Mann wurde angezeigt, der Wagen abgeschleppt.