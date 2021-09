„Stadt der Kinder“ in Rekordzeit

Von wenigen Engpässen berichtet auch die Stadt Seekirchen. Auch dort sollen in den nächsten Jahren neue Kinderbetreuungsplätze entstehen. Im Rahmen der großen Sanierungen und Umbaus des Schulzentrums im Zentrum, sollen in ein paar Jahren zwölf zusätzliche Gruppen entstehen. „Ein Problem ist immer, dass wir heute noch nicht wissen, wie viele Kinder die Betreuung in fünf Jahren besuchen werden“, sagt Bürgermeister Konrad Pieringer.