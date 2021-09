„Für Team Kanada zu spielen ist Wahnsinn“

„Ich bin in einem kleinen Ort aufgewachsen, da hat es nichts anderes als Eishockey gegeben.“ So beschreibt 99ers-Tormann Anthony Peters, wie er und seine beiden Brüder auf den Puck gekommen sind. „Mein älterer Bruder Justin ist der Grund, warum ich Goalie bin. Er ist mein Vorbild, zu ihm habe ich immer aufgeschaut. Ich wollte wie er sein und auch in der NHL spielen. Wir sprechen oft miteinander“, erzählt der 30-jährige Kanadier über den Olympia-Bronzenen (2018) in der Familie.