Herzinfarkt: Schlagen Frauenherzen anders?

Wie wird Herzinfarkt im Wiener Gesundheitsverbund diagnostiziert und behandelt?

Meist wird ein Herzinfarkt durch ein Elektrokardiogramm (EKG) erkannt. In wenigen Fällen ist zusätzlich noch eine Blutabnahme notwendig. Sobald bekannt ist, dass ein Patient einen Herzinfarkt erlitten hat, muss dieser so rasch wie möglich mit der Rettung in ein Herzkatheter-Labor gebracht werden. Dort wird mit Hilfe eines Röntgen und Kontrastmittel nach dem verschlossenen Gefäß gesucht. „Dieses wird dann sofort mittels Katheter - meist Balloon oder Stent - wieder geöffnet.“