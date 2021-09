Was Corona mit unserem Herzen macht

Stimmt es, dass Covid-19 auch das Herz schädigen kann?

Dr.in Emanuela Friese: „Ja, auch der Herzmuskel kann von der Virusinfektion Covid-19 betroffen sein. Manchmal kommt es zu einer Begleitmyokarditis. Das bedeutet, dass auch der Herzmuskel von der Covid-Virusinfektion betroffen ist. Dies kann übrigens auch bei anderen Viruserkrankungen der Fall sein. Dabei befällt der Erreger das Muskelgewebe des Herzens, das sogenannte Myokard. Die Viren dringen in die Zellen ein, was zur Zerstörung des Herzmuskelgewebes führen kann. Eine Myokarditis zeigt sich auch im EKG und in der Echokardiographie. Manchmal ist auch eine Leistungseinschränkung an der Pumpfunktion zu sehen.“