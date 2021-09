Größte Kulturwanderung mit 60 Stationen in Tirol

Erika Felkel vom Jenbacher Museum berichtete von der neuen Sonderausstellung über die Bedeutung Jenbachs als Verkehrsknotenpunkt. Und Sabine Schuchter vom Museum im Ballhaus in Imst machte neugierig auf den Staatsbürgerschaftstest, den Besucher in der Nacht der Museen in Imst absolvieren können. Acht Museen in der Region Imst sind dabei, ein regionaler Shuttlebus ist eingerichtet. Auch in Innsbruck gibt es Shuttledienste. Alle Informationen: http://langenacht.ORF.at